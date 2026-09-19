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Гигантские потери ВСУ: на Западе признали страшную правду

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / GLOBAL LOOK
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Киев и Запад занижает количество погибших и раненых на Украине, но как только реальные данные будут обнародованы, Зеленского выбросят из его кабинета. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления на Сейме заявил, что в последнее время число погибших и раненых в месяц украинских военных достигло 27 тысяч. По его словам, это рекордные значения.

«Европейцы, в том числе и Туск, осведомлены о реальном положении дел. Он хоть и приводит заниженные данные, но они могут быть относительно близки к реальности. Но как только реальные данные будут обнародованы, Зеленского вышвырнут из его офиса», — отметил Иванников.

Он добавил, что большое количество раненых украинских военных проходит лечение в Польше, Варшава хочет сократить этот поток.

«Украинские военные погибают на линии соприкосновения и получают тяжкие увечья, которые в большинстве случаев не подлежат лечению на Украине ввиду отсутствия технологий и возможностей для лечения. Поэтому боевики едут в Польшу. Это высказывание Туска связано еще и с тем, что они хотят отказаться от лечения украинских военных и вышвырнуть их на попечение самой Украины», — подчеркнул Иванников.

Руководство Минобороны РФ и МИД РФ заявляло, что потери украинской армии исчисляются сотнями тысяч человек за год и превысили миллионные показатели с учетом общих безвозвратных и санитарных потерь.
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