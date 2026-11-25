Одной из уважительных причин опоздания на работу может считаться снегопад, спровоцировавший сбой в работе транспорта либо перекрытие единственной дороги, ведущей к офису. Такое разъяснение 25 ноября распространила пресс-служба Роструда.

В сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере «Макс», уточняется: если обильные осадки в виде снега привели к транспортному коллапсу или перекрытию единственного пути до рабочего места, подобное обстоятельство может быть сочтено уважительной причиной неявки на службу.

Как отмечает Роструд, прогулом признаётся отсутствие сотрудника на рабочем месте на протяжении полного рабочего дня либо свыше четырех часов кряду при отсутствии уважительных оснований. При этом оценку того, являются ли причины уважительными, дают работодатель и суд. В судебной практике к числу таких оснований относят обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, парализовавшие транспортную работу, включая и погодные условия.

Ведомство акцентировало, что плохая погода не снимает с работника обязанности вести себя добросовестно. Если сотрудник задержался, ему следует уведомить об этом нанимателя и пояснить, чем вызвано опоздание. Со своей стороны работодатель должен дать объективную оценку причинам неявки — и когда причина будет признана уважительной, привлекать работника к дисциплинарной ответственности уже нельзя.

В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 25 ноября проинформировали, что на фоне не прекращающегося снегопада загруженность московских дорог способна дойти до девяти баллов.