Суд Санкт-Петербурга постановил, что обнаруженные в парке 2 миллиона рублей останутся у нашедшего их горожанина. Такую информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Случай произошел 30 ноября 2025 года. Во время прогулки по парку житель города обратил внимание на сумку, у которой не было хозяина. Открыв ее, он увидел внутри 2 миллиона рублей.

Присваивать средства мужчина не стал — вместо этого он связался с полицией.

На протяжении нескольких месяцев сотрудники правоохранительных органов искали собственника денег, однако выяснить, кому они принадлежат, так и не удалось.

Тогда россиянин захотел зарегистрировать находку как свою собственность. Полиция ответила отказом, объяснив это тем, что были нарушены правила обращения с чужим имуществом.

Тогда мужчина подал иск в суд. В ходе разбирательства было установлено, что заявитель поступил в соответствии с законом — о найденном он сообщил и попыток забрать деньги себе не предпринимал. В результате за петербуржцем было признано право собственности на указанную сумму в полном объеме.