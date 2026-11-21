В ДНР российские военные уничтожили старшего лейтенанта ВСУ Андрея Дедурика, служившего в центре информационно-психологических операций (ЦИПСО). Он был одним из главных телефонных мошенников ВСУ — руководил сетью колл-центров, которые обманывали граждан России, выманивая у них деньги. Полковник запаса Тимур Сыртланов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, как его ликвидировали.

Кто такой Дедурик: главный телефонный мошенник ВСУ

В зоне СВО в ДНР уничтожили старшего лейтенанта Андрея Дедурика, служившего в центре информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины. По сведениям источника, погибшему было 38 лет. Он являлся уроженцем города Умань Черкасской области. Дедурик контролировал сеть колл-центров, сотрудники которых занимались мошенничеством в отношении граждан России.

Как ликвидировали главного телефонного мошенника

В эксклюзивном комментарии aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов объяснил, что Дедурика уничтожили в результате целенаправленного удара по штабу или скоплению личного состава.

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«В ходе проведения специальной военной операции подразделения вооружённых сил России действительно ликвидировали офицера ЦИПсО ВСУ, который руководил сетью мошеннических колл-центров. Это, скорее всего, военная удача, потому что специально охотиться за младшими офицерами никто не будет, поскольку они не входят в цели первой линии. Такой военной удачи бывает достаточно много на фронте в ходе выполнения боевых задач, поэтому будем работать дальше, выявлять и уничтожать не только представителей данной категории неонацистов, но и цели пожирнее», — уточнил он.

Сумская область: ликвидирован капитан 116-й бригады ТрО

Также стало известно о ликвидации в Сумской области капитана 116-й бригады территориальной обороны Украины Владислава Солодовника. Этот эпизод дополняет картину: речь идёт не об отдельном случае, а о серии ударов по командному составу украинских формирований в приграничных и тыловых районах. Сумская область, через которую, по оценкам военных экспертов, идут маршруты запуска дронов и диверсионных групп, становится для ВСУ всё более опасным направлением — и ликвидация капитана ТрО это подтверждает.

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Ключевой нюанс в оценке Сыртланова — это не спецоперация по охоте за конкретным младшим офицером, а результат целенаправленного удара по штабу или месту скопления личного состава. По его словам, специально за младшими офицерами никто не охотится, поскольку они не входят в цели первой линии, — и в этом смысле ликвидация Дедурика стала «военной удачей». При этом полковник подчёркивает: такой удачи на фронте бывает достаточно много, а значит, работа по выявлению и уничтожению подобных и более важных фигур продолжается.