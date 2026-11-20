При покупке квартиры важно проверить не только выписку из ЕГРН и документы продавца, но и его долги, возможное банкротство и наличие ограничений на сделки с недвижимостью. Об этом URA.RU рассказал риелтор Владимир Шмелев.

По словам эксперта, с 2025 года дополнительным риском стало наличие ограничений из-за неявки по повестке в военкомат. Если призывник или военнообязанный не приходит в военный комиссариат в течение 20 дней после указанной даты, в отношении него могут ввести временные меры, в том числе запрет на регистрацию сделок с недвижимостью.

Проверить наличие повесток и ограничений можно через электронный реестр военных повесток. Для этого продавцу потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Шмелев советует попросить его предоставить соответствующую выписку.

Еще один риск — долги продавца. Если у него есть крупные задолженности и впоследствии он станет банкротом, сделки с недвижимостью, совершенные за три года до начала процедуры, могут оспорить кредиторы. Проверить исполнительные производства и долги по алиментам можно на сайте Федеральной службы судебных приставов, а сведения о банкротстве — в ЕФРСБ.

Кроме того, риелтор рекомендует проверить, не включен ли продавец в реестр иностранных агентов. Если недвижимость продает налоговый нерезидент из недружественной страны, для сделки может потребоваться разрешение специальной комиссии. Подтвердить налоговое резидентство можно справкой 3-НДФЛ.

По словам Шмелева, эти проверки помогут выявить обстоятельства, которые могут помешать регистрации сделки или привести к ее оспариванию в будущем.

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