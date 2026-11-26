Возможность запуска авиарейса Москва – Вонсан обсуждается межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, сообщили в российском министерстве природных ресурсов и экологии, глава которого Александр Козлов является сопредседателем межправкомиссии.

«Сейчас обсуждается вариант рейса Москва - Вонсан. Это одна из тем межправкомиссии», - сообщили в Минприроды.

Ранее Козлов заявил ИС «Вести», что рейс Москва – Вонсан позволит показать туристические возможности КНДР.

Напомним, в прошлом году северокорейский лидер Ким Чен Ын открыл новую туристическую зону в Вонсане.