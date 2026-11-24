Компания Microsoft объявила о запуске инициативы «код красный», в рамках которой обновит механизмы предотвращения крупных сбоев в работе своих систем. Об этом пишет Reuters.

«Microsoft объявила „код красный“ для пересмотра механизмов предотвращения и реагирования на крупные сбои в работе сервисов после того, как 24-часовой сбой указал на недостатки в ее инженерных системах и способах реагирования на кризисные ситуации», — сказано в публикации.

Ранее в ноябре стало известно, что в работе сервисов Microsoft произошел глобальный сбой, пользователи сообщали о нарушениях в работе Outlook, Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint и Copilot.

Согласно сведениям портала Downdetector, сбой коснулся пользователей в 74 странах.