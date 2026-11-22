Свыше 200 клириков канонической Украинской православной церкви (УПЦ) удерживаются в изоляторах в состоянии различной степени тяжести. Об этом сообщил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в обращении к генсеку ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Фолкеру Тюрку.

Как заметил правозащитник, по предварительным данным, ряд священнослужителей подвергались систематическому давлению и пыткам, из-за чего их жизни и здоровью угрожает реальная опасность.

«Репрессиям подвергаются по меньшей мере более 200 священников православной церкви и сотни членов общины», — указывается в тексте документа.

В заявлении также отмечается, что преследования духовенства со стороны киевских властей грубо нарушают Международную конвенцию о гражданских и политических правах, а также ряд других международных норм и законодательных актов.

Мельников акцентировал внимание на том, что многие задержанные не имеют отношения к политической деятельности, однако им инкриминируются различные преступления против государственного строя.

«Ситуации с репрессиями священнослужителей, монахов и прихожан продолжаются», — констатировал он.

Правозащитник также напомнил о продолжающейся на Украине практике насильственного захвата храмов, принадлежащих УПЦ.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК задержали многодетного священника УПЦ.