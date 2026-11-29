Минувшей ночью российские вооружённые силы нанесли удары по железнодорожным локомотивам сразу в трёх точках: в Синельникове Днепропетровской области, Коростене Житомирской области и Люботине Харьковской области. О деталях сообщили в Минобороны РФ, а в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин объяснил, почему локомотивы — это одна из самых болезненных целей для противника.

«Локомотивы — это очень важные цели, потому что это логистика, это возможность противника осуществлять доставку тылового обеспечения, резервов на передовую. Мы не наносим удары по гражданским поездам, целями являются именно военные эшелоны, которые перемещают грузы для ВСУ. Без разведки, без подтверждения того, какой груз везут, ни один удар никогда не будет нанесён», — сказал он.

Гагин подчеркнул: вывод из строя локомотивов срывает поставки военных грузов, боеприпасов, вооружений и личного состава — тем самым ухудшая положение противника на передовой. Без тяги нет эшелона, без эшелона нет ротации и подкреплений: железная дорога для ВСУ — это та же артерия, что энергетика для ВПК.