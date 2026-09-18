Размер Нобелевской премии увеличили до $1,2 млн

Нобелевский фонд увеличил размер своей премии до 12 млн крон, что эквивалентно $1,2 млн. Об этом сообщается на сайте организации.



Увеличение размера премии касается всех категорий. За последние 15 лет, как сообщает фонд, денежное вознаграждение увеличивалось несколько раз.



«Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочную значимость Нобелевской премии и гарантируем, что финансовая часть премии сохранит свою ценность с течением времени», — заявила исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стьярне.



Лауреатов Нобелевской премии — 2026 объявят с 5 по 12 октября. Торжественная церемония награждения пройдёт в декабре в Стокгольме.