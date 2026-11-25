Боевики националистических батальонов ВСУ укрываются в Николаеве, в этом районе также часто проходят военные учения перед отправкой на передовую. Подробнее об обстановке в Николаевской области эксклюзивно для aif.ru рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В каком состоянии подразделения в Николаеве? В отличном, потому что это же не ЛБС. Они там отдыхают, так сказать... Копают, что-то там делают... В общем, делают вид, что они очень сильно нужны здесь», — отметил Лебедев.

Он также уточнил, где именно размещаются запрещённые формирования вроде «Кракена»* и других.

«Они в основном сидят по заводам и около заводов. Тот, кто помладше званием, — на заводах, тот, кто постарше званием, — рядом, гостиницы либо такие гостиничные домики заняли», — пояснил подпольщик.

Он подчеркнул, что бойцы в Николаеве не стремятся на передовую.

Кроме того, обратил внимание Лебедев, большое количество военнослужащих сосредоточено на полигонах и рядом с ними, там часто проводятся военные учения.

«На полигонах их очень много, рядом с полигонами, в бывшем старом аэропорту и в бывшем гражданском аэропорту тоже много ВСУ. Там рядом полигон Капустина Балка, где регулярно тренируются и артиллеристы, и дроноводы», — рассказал он.

Николаев фактически превратился в подготовительную базу перед отправкой на передовую, подчеркнул подпольщик.

«Николаев — это такая подготовительная база перед ЛБС, потому что от Николаева до Херсона 60 километров. То есть километров на 40 в сторону Херсона проходят и уже, считай, линия соприкосновения», — заключил Лебедев.

*Организация признана террористической​ и запрещена в РФ.