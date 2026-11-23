Информацию о местоположении уничтоженного под Черниговом штаба спецотряда разведки ВСУ могли сообщить пленные боевики. Об этом источнике информации рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Те боевики ВСУ, которые сейчас сдаются российским вооружённым силам, сообщают уникальную информацию о местонахождении не только своих подразделений, опорных пунктов, но и также о местах дислокации разведчиков ГУР, фактически террористов и диверсантов, которые планируют атаки как на российских военнослужащих, так и на инфраструктуру на территории приграничных российских регионов. Пленные боевики ВСУ, в том числе, могли раскрыть местоположение в Черниговской области спецотряда разведчиков ВСУ, которых уничтожили российские военные», - отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что полученная от пленных боевиков информация перепроверяется и используется после подтверждения ее актуальности.

Как стало известно ранее, в районе села Маховики Черниговской области был уничтожен спецотряд из порядка десяти разведчиков ВСУ, готовивших диверсию в тылу армии РФ.