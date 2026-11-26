Неуклонное снижение уровня воды в Каспийском море вызывает серьезную озабоченность у всех государств региона. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со школьниками и студентами на площадке конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

Глава государства пояснил, что, хотя для этого водоема исторически характерны периоды подъема и спада, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к его обмелению.

«Каспий, он то опускается, его уровень моря, то поднимается. Сейчас все больше опускается. Тревогу вызывает у всех стран Каспийского региона», — подчеркнул российский лидер.

Еще одной острой экологической проблемой Владимир Путин назвал ситуацию вокруг высохшего Аральского моря, куда вода возвращается крайне медленными темпами, отметив, что всестороннее изучение обоих водоемов является масштабной и значимой задачей для современной науки.

На критические темпы деградации водоема глава государства ранее указывал в октябре 2026 года на Каспийском экологическом саммите в туркменском городе Туркменбаши, писал aif.ru. По словам Владимира Путина, за последние двадцать лет площадь обмеления Каспия только в российской части достигла порядка 20 тысяч квадратных километров при среднем падении уровня на девять сантиметров ежегодно. Президент предупредил, что сохранение такой динамики грозит тяжелыми экологическими последствиями, оттоком инвестиций, потерей рабочих мест и снижением качества жизни людей.