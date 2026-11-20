Владимир Путин вспомнил слова писателя Федора Достоевского, когда рассуждал об отличительной особенности русской цивилизации.

«Очень хорошо о русском человеке сказал Достоевский. Он сказал, что русский человек легко взаимодействует с другими, живет с другими и вживается в другое. И вообще у русского человека есть очень сильный инстинкт общечеловечности», — отметил Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

По словам главы государства, в этом заключается особенность русской цивилизации.

Ранее Владимир Путин заявил, что сплоченность многонационального народа определяла судьбу РФ на протяжении всей истории.