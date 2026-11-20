Противники на протяжении всей истории России пытались ее ослабить, используя принцип «разделяй и властвуй». Об этом в интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха Кирилла заявил президент РФ Владимир Путин.

Сегодняшние события российский лидер назвал продолжением той же политики.

«История нашей страны - как только она становилась сильнее, мощнее, сразу появлялись силы, которые хотели "разделить и властвовать"», - уверен глава государства.

Он добавил, что враги пытаются сделать Россию более сговорчивой и в том или ином виде подчинить ее своим интересам.

Ранее Путин раскрыл, кто виноват в том, что на Украине все развалилось.