Путин: ОПК полностью закрывает потребности ВС РФ и силовых ведомств

Российский оборонно-промышленный комплекс справляется с поставками для ВС РФ и силовых ведомств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



«ОПК направляет оружие и технику не только на фронт — в полном объёме закрываются все потребности вооружённых сил и всех силовых ведомств вообще», — заявил Путин.



Глава РФ добавил, что с начала СВО предприятия ОПК «серьёзно нарастили» объёмы производства. Путин отметил, что позитивные тенденции в оборонно-промышленном комплексе и обеспечение его стабильной работы укрепляют суверенитет страны.

Ранее президент РФ заявил о необходимости обеспечить российские авиакомпании отечественными самолетами.