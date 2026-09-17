Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2028 года

Российский лидер Владимир Путин своим указом продлил действие введенного в 2014 году российского продовольственного эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из стран Запада до конца 2028 года.

«Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер», - говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что эти меры были введены указом президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 6 августа 2014 года.

Напомним, в сентябре 2024 года Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на 2025-2026 годы введенного в 2014 году эмбарго. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда отмечал, что введение продовольственного эмбарго десять лет назад было рискованным решением, однако Россия за это время смогла заменить импорт собственными продуктами.

Отметим, с августа 2014 года РФ запретила импорт мясной, молочной, рыбной продукции, овощей и фруктов, субпродуктов и жиров животных из стран, которые ввели антироссийские санкции.