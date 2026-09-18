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Путин проголосовал на выборах в Госдуму

Вячеслав Прокофьев / РИА Новости
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском дне голосования, воспользовавшись онлайн-форматом, чтобы отдать свой голос за депутатов Государственной думы девятого созыва.

На кадрах, распространенных пресс-службой Кремля, запечатлено, как глава государства, находясь в своем служебном кабинете, подошел к компьютеру и сделал несколько нажатий, тем самым завершив процедуру голосования.

Уже на протяжении ряда лет Путин отдает предпочтение дистанционному способу выражения своей гражданской позиции. В 2024 году он аналогичным образом голосовал на выборах президента и в Мосгордуму, а еще раньше принимал участие в осеннем едином дне голосования в удаленном режиме, включая выборы мэра Москвы.

В период с 18 по 20 сентября проходит единый день голосования, в рамках которого избираются депутаты Государственной думы девятого созыва. Впервые в этих выборах участвуют жители Донбасса и Новороссии. В федеральном избирательном округе зарегистрировано десять партий, представленных в предвыборных списках: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Одновременно с этим проходят выборы в законодательные органы 39 регионов, а также избрание высших должностных лиц субъектов РФ: в восьми регионах — напрямую, в трех — через голосование региональных парламентов. Всего планируется заместить около 23 тысяч мандатов.
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