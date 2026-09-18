Кремль допустил, что Путин проголосует на выборах 18 сентября

Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах 18 сентября, при этом не исключено, что глава государства воспользуется электронным форматом голосования. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, решение о формате голосования Путин может принять в день выборов. Песков также отметил, что в предыдущие несколько лет президент голосовал онлайн.

«Мы не исключаем, что сегодня Путин проголосует, возможно, он выберет онлайн-режим. Мы будем информировать вас», — сказал он.