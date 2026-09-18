Россия обладает крупнейшими запасами газа, и данный вид топлива должен служить стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



«РФ располагает крупнейшими запасами газа, и этот ресурс должен служить стране, повышать качество жизни людей», — заявил глава РФ.



Ранее Владимир Путин заявил, что российские авиакомпании должны быть обеспечены самолётами отечественного производства.

Также глава государства принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу IX созыва.о производства.