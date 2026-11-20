Владимир Путин рассказал, какое, по его мнению, самое важное условие для победы. Как заявил президент, для нее необходима скорость мысли.

«На мой взгляд, сегодня очень важным, принципиальным является даже не скорость ракет, а скорость мысли. Потому что мне военные специалисты говорят: если вчера еще важны были технические составляющие современного вооружения, то сегодня важны математические знания», — сообщил Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для проекта Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

По словам главы государства, в военно-технической сфере наблюдается очень высокая скорость изменений. Он также указал на крепкость духа как на одно из условий для победы.

Ранее Владимир Путин заявил, что сплоченность многонационального народа определяла судьбу РФ на протяжении всей истории.