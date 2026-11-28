Москва объединила все виды городского транспорта в единую комфортную систему и сохранила за собой статус города с самой развитой и выгодной билетной системой в стране. Об этом сообщил москвовед и экскурсовод Александр Усольцев, комментируя развитие столичного транспортного комплекса.

По его словам, еще 10–15 лет назад столица задыхалась в пробках, а городской транспорт воспринимался горожанами как вынужденная мера. Однако за последние годы Москве удалось доказать, что метро, МЦК, МЦД, электробусы и трамваи могут быть удобнее личного автомобиля: пересадки между ними стали короче, понятнее и выгоднее. Изменился и уровень комфорта в салонах — стандартом стали низкий пол, климат-контроль, тихий ход и зарядки для гаджетов.

Отдельно эксперт отметил возрождение столичного трамвая, который из некогда недооцененного вида транспорта превратился в самый эффективный наземный маршрут.

«Один современный трехсекционный вагон заменяет десятки автомобилей на дороге. Московские трамваи стали тихими — благодаря новым бесстыковым путям они плавно идут по выделенным линиям без задержек. Приподнятые платформы на уровне пола сделали трамвай доступным для всех: маломобильных пассажиров, мам с колясками, велосипедистов — зайти в вагон теперь можно за секунду», — отметил Александр Усольцев.

Он также добавил, что для экскурсоводов трамвай стал идеальным инструментом знакомства со столицей: через большие панорамные окна пассажиры могут рассматривать историческую архитектуру, бульвары и набережные прямо во время обычной поездки.

«Москва сохраняет статус города с самой развитой и выгодной билетной системой: несмотря на плановую индексацию, проездные билеты в столице остаются доступнее, чем в других мегаполисах России. Гибкое тарифное меню, единые проездные на все виды транспорта — от метро и МЦД до речного флота — и внедрение современных способов оплаты позволяют пассажирам подбирать оптимальные варианты поездок, а средства от индексации идут на дальнейшее обновление инфраструктуры и повышение комфорта наших пассажиров», — прокомментировал специалист.

Напомним, со 2 января 2027 года в Москве в пределах инфляции скорректируют стоимость проезда на городском транспорте. При этом самым выгодным способом оплаты разовых поездок шестой год подряд останется биометрия (80 рублей за проход), сохранятся бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, 71-процентная льгота для студентов и школьников, а цены на регулярные речные электросуда не изменятся. Все средства от индексации город направит на дальнейшее обновление подвижного состава и развитие транспортной инфраструктуры.