Компьютерные игры могут становиться причиной семейных конфликтов, но сами по себе не считаются признаком проблемы. Об этом «Известиям» рассказала детский и семейный психолог, нейропсихолог Мария Тодорова.

Она отметила, что игры помогают расслабиться, переключиться и получить ощущение контроля, особенно когда человек испытывает напряжение или перегружен обязательствами. В паре продолжительные игровые сессии иногда воспринимаются как недостаток внимания и эмоциональной близости. Просьбы закончить игру могут ощущаться как давление и попытка ограничить личное пространство.

Кардиолог, сомнолог Валерия Бонадыкова рекомендует заканчивать игровые сессии и убирать яркие экраны примерно за час до сна. Она советует посвящать освободившееся время спокойным занятиям вроде чтения бумажной книги, принятия душа или прослушивания негромкой музыки. Она также советует соблюдать регулярный график и оставлять достаточно времени для полноценного отдыха, поскольку большинству взрослых необходимо около семи-девяти часов сна.

Партнерам стоит договариваться о времени для личных увлечений и совместного досуга, а при регулярной потере контроля над длительностью игровых сессий и продолжении игры вопреки проблемам со здоровьем, работой или отношениями рекомендуется обратиться к психиатру или психотерапевту.

«Газета.Ru», ссылаясь на исследование, пишет, что Grand Theft Auto стала самой часто упоминаемой игровой франшизой среди россиян с показателем 11%, а Minecraft, «Мир танков», Call of Duty и Counter-Strike набрали по 5%. Среди подростков 14–19 лет особенно известны Minecraft, Counter-Strike и Roblox, а среди россиян 30–39 лет чаще упоминаются Grand Theft Auto, «Мир танков» и «Ведьмак». Аудитория 20–29 лет открывает новые игры через стримы, игровых блогеров, мемы и обсуждения в социальных сетях, тогда как россияне 30–39 лет ориентируются на знакомые франшизы, рекомендации друзей, трейлеры и обзоры.

Ранее сообщалось, что создатели GTA VI заработали миллиард долларов на игре еще до ее выхода.