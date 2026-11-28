Денежная поддержка взрослых сыновей может быть связана с надеждой матерей на помощь в старости, рассказала KP.RU семейный психолог Наталья Панфилова.

По её мнению, мать может стремиться помочь сыну встать на ноги, рассчитывая, что впоследствии он сможет поддерживать её.

«Кроме того, матери стараются сохранить контакт с сыном — это реализуется в том числе и через денежные подарки», — отметила Панфилова.

Психолог Андрей Зберовский предложил другое объяснение поддержки взрослых сыновей. По его оценке, матери учитывают их расходы на жильё и содержание собственной семьи. Панфилова также напомнила об исторической традиции, при которой сын оставался рядом с родителями и заботился о них.