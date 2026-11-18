Требование подчиняться партнёру на основании того, что он старше, является тревожным признаком отношений, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич в интервью Пятому каналу.

По её словам, человек может постоянно подчёркивать разницу в возрасте и представлять себя заменой родителя. Такая позиция используется для подавления более молодого партнёра и требования послушания.

«Иногда могут быть разговоры о том, что я тебе заменяю родителя, то есть там "папочка", "мамочка", да, поэтому подчиняйся мне», — пояснила Галич.

Галич считает, что подобное поведение может сопровождаться попытками изолировать партнёра от сверстников и ограничить его самостоятельную жизнь и возможности для самореализации. По её оценке, такое давление способно серьёзно навредить психике даже совершеннолетнего человека.