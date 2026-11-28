Попытка разобрать квартиру пожилого родственника без его разрешения может вызвать сильную тревогу и ощущение потери контроля, рассказала KP.RU клинический психолог Виктория Кондрашина.

По её словам, старые вещи нередко связаны с важными воспоминаниями и переживанием утраты. Иногда человеку также физически трудно заниматься разбором либо сложно принимать решения о том, что оставить.

«Уборка без согласия может подорвать доверие, а вещи со временем накопятся снова», — предупредила Кондрашина.

Психолог рекомендовала начинать с конкретных неудобств: например, предложить освободить проход или разобрать одну полку. Решение о сохранении вещей при этом следует оставлять самому родственнику.

Главной целью должна быть безопасность. Если завалы перекрывают выход, мешают пользоваться ванной или не позволяют подойти к кровати, требуется помощь. При непосредственной угрозе жизни, включая опасность пожара, в публикации рекомендовано обращаться в социальные или экстренные службы.