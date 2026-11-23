Если желаемый ребёнком подарок не укладывается в семейный бюджет, стоит признать его желание, обозначить ограничения и обсудить альтернативы, заявила KP.RU семейный психолог Елена Капустина.

«Вот только ребенок замечает не наши причины, а результат: сначала сказали "нет", а после долгих уговоров купили», — объяснила Капустина.

Эксперт советует заранее обсудить доступную сумму и составить список желаний, пояснив, что он не означает обещания купить всё перечисленное. Со школьником можно сравнить цены и договориться копить на дорогую вещь. Родителям и родственникам лучше согласовать подарки до того, как кто-то их пообещает.

При этом слёзы после отказа сами по себе не означают манипуляцию. Ребёнку важно дать возможность расстроиться и объяснить, что стоимость подарка не определяет отношение родителей к нему.