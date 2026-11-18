Раздражение после проигрыша само по себе не говорит о склонности подростка к насилию, пишет психолог Варвара Каплан в совместном материале с IT-консультантом Антоном Запольским для Донецкого агентства новостей.

Авторы отмечают, что исследования дают разные результаты. Одни обнаруживают небольшую связь между играми с жестоким содержанием и агрессивным поведением, другие её не находят. Научных данных, чтобы считать такие игры причиной тяжёлого насилия, недостаточно.

«Игры могут влиять на поведение, но возможен и обратный процесс: подростки, уже склонные к агрессии, чаще выбирают определенные игры», — говорится в материале.

Родителям авторы советуют выяснить, когда возникают вспышки: во время игры, при просьбе её закончить или в ситуациях, не связанных с компьютером. Если агрессия повторяется, усиливается или причиняет вред, стоит обратиться к специалисту.