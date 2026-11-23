Услуга «друг на час» может привести к болезненному несовпадению ожиданий, если клиент воспринимает оплаченные встречи как настоящую близость, рассказал психолог Родион Чепалов «ФедералПресс».

«Платный собеседник тоже выполняет эмоциональную работу: внимательно слушает, поддерживает разговор, проявляет участие. Но его доброжелательность может быть частью профессиональной роли, а не признаком личной привязанности», — объяснил специалист.

По мнению Чепалова, проблема возникает, когда один участник начинает видеть в общении дружбу или романтические чувства, а другой продолжает считать встречи работой. Другой риск — привычка ожидать, что за деньги собеседник обязан только слушать, соглашаться и развлекать. Это не помогает учиться взаимности и учитывать чужие потребности.

При этом психолог допустил, что платное общение может помочь застенчивому человеку потренироваться в разговоре и постепенно начать знакомиться самостоятельно. Он рекомендовал заранее определить цель встречи, а при мучительном одиночестве параллельно искать устойчивые связи — в клубах по интересам, волонтёрских сообществах и на совместных занятиях.