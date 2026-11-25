Вынужденная пауза в спорте из-за травмы или болезни может вызывать тревогу и ощущение потери контроля над жизнью, рассказала RT доцент Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По её словам, человек лишается не только привычной нагрузки, но и выработанного годами способа регулировать эмоции. Дополнительное напряжение создают неопределённость и невозможность поддерживать привычный образ жизни.

«Главное — разрешить себе эту вынужденную "перезагрузку" без разрушительного чувства вины. Это не откат назад, а временная смена деятельности», — подчеркнула Булгакова.

Психолог посоветовала снизить требования к себе и переключить внимание на доступные занятия. Например, если бег временно невозможен, можно обратиться к дыхательным практикам или визуализации.