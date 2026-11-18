Забывчивость или обстоятельства, на которые человек не мог повлиять, следует отличать от сознательного отказа соблюдать пост, рассказал Донецкому агентству новостей руководитель миссионерского отдела Горловской епархии протоиерей Димитрий Абросимов.

«Если нарушение действительно случайное — по незнанию, забывчивости, по принуждению, по обстоятельствам, которые человек не мог изменить, — это не грех», — пояснили в епархии.

Такой случай возможен, например, если человека угостили и не предупредили о составе блюда или если в дороге у него не было другой еды. О сознательных и повторяющихся нарушениях в епархии посоветовали рассказать на исповеди.

Напомним, рождественский пост начнётся 28 ноября и продлится до 6 января, кануна Рождества.