Приставы взыскали с комика-иноагента Семена Слепакова* долги по неоплаченным штрафам на сумму более 60 тыс. рублей. Об этом сообщает в субботу РИА Новости.

В конце октября стало известно, что в отношении Слепакова были открыты два исполнительных производства. Первое касалось неоплаченного вовремя иноагентского штрафа на 45 тыс. рублей. Второе связано с материалами мирового судьи о взыскании с комика 16,3 тыс. рублей, из них 12,1 тыс. рублей - долг по штрафу и 4,2 тыс. рублей - исполнительский сбор.

Комик Слепаков признан иноагентом в апреле 2023 года. Артист уехал из России после начала СВО.

Напомним, комику назначили 400 часов обязательных работ за уклонение от обязанностей иноагента.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России