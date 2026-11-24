Накануне стало известно о задержании в Москве губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках предварительного расследования уголовного дела по обвинению группы лиц по части 4 статьи 159, части 4 статьи 160, пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (хищение, растрата и незаконные валютные операции).

«Его могли поместить в изолятор временного содержания № 1 на Петровке. Если речь идет о серьезных преступлениях, то задержанных отправляют именно туда. Этот ИВС наиболее безопасен и защищен», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru правозащитник Иван Мельников.

Собеседник издания уточнил, что камеры в ИВС практически идентичны СИЗО.

«Камеры точно такие же, как в СИЗО, с решётками на окнах. В большинстве камер не унитаз, а чаша генуя. Кровати, стулья, столы все прикручены к полу. В каждой камере установлена камера видеонаблюдения, холодильников нет», - рассказал он.

Правозащитник обратил внимание на то, что задержанный получает одноразовое постельное белье, зубную щетку.

«Там нет привычного постельного белья, выдаётся одноразовое, а также одноразовые наборы с зубной пастой, щёткой, туалетной бумагой. С передачами там проще, чем в СИЗО, бюро передач в будние дни работает. Среди персонала ИВС есть медработник», - добавил он.