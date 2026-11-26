Украинское правительство распорядилось провести сплошную проверку и обновление персональных сведений обо всех гражданах мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Соответствующее постановление кабинета министров размещено на официальном сайте правительства Украины.

«Кабинет министров Украины постановляет… провести верификацию информации о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет», — говорится в тексте правительственного акта.

Для обеспечения полноты и достоверности сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов Государственная миграционная служба передаст Министерству обороны информацию из собственных ведомственных баз, реестров территориальных общин и единого демографического реестра.

Военное ведомство получит налоговые идентификационные номера, полные реквизиты внутренних и заграничных паспортов, адреса прописки, сведения о гражданстве, данные об оформлении документов для выезда на постоянное проживание за рубеж, а также оцифрованные фотографии граждан.

По итогам сопоставления полученных массивов информации с действующими записями воинского учета Министерству обороны предписано внести необходимые правки в базу призывников и резервистов. Согласно тексту постановления, на актуализацию реестра автоматизированным или ручным способом ведомству отводится 120 календарных дней с момента завершения проверки.

Постановление украинского кабмина стало очередным шагом по тотальной цифровизации воинского учета в стране в рамках действия единого электронного реестра призывников и военнообязанных. Ранее власти Украины уже законодательно приравняли к воинским документам электронные военно-учетные записи и обязали граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет регулярно обновлять свои контактные и адресные данные, в том числе при нахождении за пределами страны.

Наряду с тотальной сверкой реестров Киев готовится ужесточить правила бронирования сотрудников от мобилизации, писал в октябре aif.ru со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Глава кабмина призвал оставить статус критически важных лишь тем предприятиям, которые реально обеспечивают оборону и жизнедеятельность страны.