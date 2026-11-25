Вода в реке Дегирмендере, которая впадает в Черное море, неожиданно окрасилась в кроваво-красный цвет. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили его в Сеть.

Река протекает на северо-востоке Турции. Когда жители провинции Ризе увидели, что вода приобрела необычный оттенок, они забили тревогу.

Для обследования водоема специалисты задействовали беспилотники и выяснили источник загрязнения, пишет агентство DHA. Как оказалось, частная чайная фабрика осуществляла неконтролируемый сброс сточных вод, что и послужило причиной окраски реки в красный цвет.

Предприятие получило штраф в размере 839 122 турецких лир (более 1,3 млн рублей). Образцы воды были направлены на лабораторное исследование.