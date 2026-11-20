В Приморье бурый медведь обнаружил фотоловушку, установленную специалистами заповедника «Земля леопарда», и сломал ее. Последние моменты работы камеры запечатлели, как животное обнюхивает и грызет устройство.

Фотоловушку разместили возле пещеры, чтобы выяснить, не обитает ли там дальневосточный леопард, занесенный в Красную книгу. Однако вместо редкого хищника перед объективом появился бурый медведь.

На записи видно, как зверь изучает камеру, после чего сбивает ее и направляет объектив вверх. В результате устройство перестало работать, сообщили в дирекции заповедников «Земля леопарда».

Специалисты объяснили поведение медведя исследовательским интересом, который характерен для многих интеллектуально развитых диких животных. При этом именно медведи чаще других обитателей заповедника обращают внимание на фотоловушки.

По словам сотрудницы научного отдела ФГБУ «Земля леопарда», бурые медведи обычно активнее взаимодействуют с камерами, чем гималайские. Если животное не опасается устройства, оно почти сразу начинает его изучать.