Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в момент проведения там совещания высокопоставленных офицеров и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных. Об этой операции в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Бункер, где проводилось совещание, мог находиться и на территории западной Украины, и в районе Киева, Киевской области. Наша разведка в данном случае сработала профессионально и выдала координаты противника, по которым был нанесен удар. Думаю, что это серьёзное предупреждение Брюсселю по поводу отправки войск на Украину на фоне активных выступлений “коалиции желающих”. После поражения штаба и гибели высокопоставленных украинских и натовских офицеров их настроения во многом могут измениться», — отметил он.

Кнутов подчеркнул, что натовские советники, европейские военные, представители иностранного ВПК, приезжающие на Украину со своими миссиями, являются нашей законной целью.

«Мы уничтожали противника на территории Украины и будем уничтожать», — подытожил военный эксперт.