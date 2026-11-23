Порядка десяти элитных бойцов ВСУ и иностранных специалистов уничтожили в Черниговской области: российские силовые структуры сообщили о ликвидации пункта временной дислокации спецразведки 121-го отдельного разведывательного батальона. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, как вышли на спецотряд.

Спецоперация по ликвидации элиты ВСУ

Подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru дал высокую оценку проведенной операции по ликвидации элиты боевиков ВСУ.

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«Уничтожение таких диверсионных групп является первоочередной задачей для российских вооружённых сил. Ликвидацию спецотряда под Черниговом можно назвать настоящей специальной военной операцией регионального уровня, которая была проведена в отношении террористов киевского режима и главного управления разведки. Все причастные российские военнослужащие будут отмечены высокими государственными наградами», — отметил он.

То есть речь идёт об операции, целью которой стала ликвидация спецотряда ГУР, который готовил диверсии. По словам эксперта, все причастные к выполнению задачи будут отмечены высокими государственными наградами.

Кто сдал спецотряд: пленные, спутники и акустика

Военный эксперт Иванников отметил, что информация о местонахождении спецотряда могла быть получена различными способами. По его словам, информацию о местоположении штаба спецотряда разведки ВСУ могли сообщить пленные боевики.

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«Те боевики ВСУ, которые сейчас сдаются российским вооружённым силам, сообщают уникальную информацию о местонахождении не только своих подразделений, опорных пунктов, но и о местах дислокации разведчиков ГУР, фактически террористов и диверсантов, которые планируют атаки как на российских военнослужащих, так и на инфраструктуру на территории приграничных российских регионов. Пленные боевики ВСУ, в том числе, могли раскрыть местоположение в Черниговской области спецотряда разведчиков ВСУ, которых уничтожили российские военные», — отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что полученная от пленных боевиков информация перепроверяется и используется после подтверждения её актуальности.

«Также информация могла быть получена в результате работы российской спутниковой группировки, которая отслеживает буквально каждый сантиметр земли противника, устанавливает все передвижения, все контакты, вплоть до того, что в некоторых случаях можно записывать даже голоса на расстоянии в несколько десятков километров. Это современные виды российской акустической техники, которая сейчас используется на линии боевого соприкосновения», — объяснил он.

Именно сочетание человеческого фактора и технической разведки, по оценке Иванникова, и позволяет выходить на такие цели.

Наёмники и кураторы НАТО: кого накрыли под Черниговом

По словам Иванникова, в спецотряд ВСУ могли входить иностранные кураторы или наёмники.

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«В этой группе вполне могли находиться как иностранные наёмники, так и кураторы западных спецслужб, так как спецотряд был хорошо подготовлен и уже планировал выйти на террористическое задание. Для уничтожения боевиков могли использовать как беспилотные летательные аппараты, так и ФАБы с возможностью самонаведения. Нельзя исключать, что диверсионная группа была застигнута врасплох нашими подразделениями десантников, которые их перебили», — сказал собеседник издания.

Ликвидация пункта дислокации спецразведки 121-го батальона ВСУ под Черниговом — это показательный пример того, как работает современная разведка: на спецотряд могли выйти с использованием показаний пленных, данных, полученных со спутников, и через акустическую технику, фиксирующую голоса на десятки километров. Показательно и то, что в составе группы могли находиться иностранные наёмники и кураторы западных спецслужб — а значит, удар бьёт не только по украинским диверсантам, но и по западным партнёрам Киева. Охота на диверсионные группы ГУР является приоритетной, их выявляют и уничтожают.