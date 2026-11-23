Порядка десяти элитных бойцов ВСУ и иностранных специалистов уничтожили в Черниговской области: российские силовые структуры сообщили о ликвидации пункта временной дислокации спецразведки 121-го отдельного разведывательного батальона. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, как вышли на спецотряд.
Спецоперация по ликвидации элиты ВСУ
Подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru дал высокую оценку проведенной операции по ликвидации элиты боевиков ВСУ.
«Уничтожение таких диверсионных групп является первоочередной задачей для российских вооружённых сил. Ликвидацию спецотряда под Черниговом можно назвать настоящей специальной военной операцией регионального уровня, которая была проведена в отношении террористов киевского режима и главного управления разведки. Все причастные российские военнослужащие будут отмечены высокими государственными наградами», — отметил он.
То есть речь идёт об операции, целью которой стала ликвидация спецотряда ГУР, который готовил диверсии. По словам эксперта, все причастные к выполнению задачи будут отмечены высокими государственными наградами.
Кто сдал спецотряд: пленные, спутники и акустика
Военный эксперт Иванников отметил, что информация о местонахождении спецотряда могла быть получена различными способами. По его словам, информацию о местоположении штаба спецотряда разведки ВСУ могли сообщить пленные боевики.
«Те боевики ВСУ, которые сейчас сдаются российским вооружённым силам, сообщают уникальную информацию о местонахождении не только своих подразделений, опорных пунктов, но и о местах дислокации разведчиков ГУР, фактически террористов и диверсантов, которые планируют атаки как на российских военнослужащих, так и на инфраструктуру на территории приграничных российских регионов. Пленные боевики ВСУ, в том числе, могли раскрыть местоположение в Черниговской области спецотряда разведчиков ВСУ, которых уничтожили российские военные», — отметил он.
Военный эксперт подчеркнул, что полученная от пленных боевиков информация перепроверяется и используется после подтверждения её актуальности.
«Также информация могла быть получена в результате работы российской спутниковой группировки, которая отслеживает буквально каждый сантиметр земли противника, устанавливает все передвижения, все контакты, вплоть до того, что в некоторых случаях можно записывать даже голоса на расстоянии в несколько десятков километров. Это современные виды российской акустической техники, которая сейчас используется на линии боевого соприкосновения», — объяснил он.
Именно сочетание человеческого фактора и технической разведки, по оценке Иванникова, и позволяет выходить на такие цели.
Наёмники и кураторы НАТО: кого накрыли под Черниговом
По словам Иванникова, в спецотряд ВСУ могли входить иностранные кураторы или наёмники.
«В этой группе вполне могли находиться как иностранные наёмники, так и кураторы западных спецслужб, так как спецотряд был хорошо подготовлен и уже планировал выйти на террористическое задание. Для уничтожения боевиков могли использовать как беспилотные летательные аппараты, так и ФАБы с возможностью самонаведения. Нельзя исключать, что диверсионная группа была застигнута врасплох нашими подразделениями десантников, которые их перебили», — сказал собеседник издания.
Ликвидация пункта дислокации спецразведки 121-го батальона ВСУ под Черниговом — это показательный пример того, как работает современная разведка: на спецотряд могли выйти с использованием показаний пленных, данных, полученных со спутников, и через акустическую технику, фиксирующую голоса на десятки километров. Показательно и то, что в составе группы могли находиться иностранные наёмники и кураторы западных спецслужб — а значит, удар бьёт не только по украинским диверсантам, но и по западным партнёрам Киева. Охота на диверсионные группы ГУР является приоритетной, их выявляют и уничтожают.