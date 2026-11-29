На Украину прибыл французский спецназ и уже участвует в боевых действиях. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Уже появилось официальное подтверждение, что Франция отправила свой спецназ, и он находится на территории Украины, участвует в боевых действиях. То, что на территории Украины находятся французские военные, это уже, по сути, прямое вмешательство НАТО. Есть информация о том, что эти спецназовцы даже рейды совершали вглубь контролируемой нами территории. Также французская спутниковая группировка “Плеяды” прокладывают маршруты для крылатых ракет SCALP/Storm Shadow, думаю, могут использовать и для “Фламинго”. Одновременно Польша пытается создать бесполётную зону над территорией западной Украины. То есть идёт эскалация ситуации, которая может привести к тяжёлым последствиям», - отметил он.

Кнутов объяснил, что французы хотят взять реванш за проваленную в прошлом веке операцию по захвату территорий России и Украины.

«Думаю, что французские советники тоже на ряде направлений действуют, и база у французов есть в Румынии достаточно крупная. Она подготовлена с учётом того, чтобы повторить столетний, “подвиг” французского экспедиционного корпуса, когда они высаживались в Одессе, забирали под свой контроль Крым, юг Украины, а потом бесславно бежали оттуда», - уточнил он.

При этом, как добавил Кнутов, шансов у французского десанта на Украине нет.

«Натовские военные, французский десант на Украине - это наша законная цель. Некоторое время назад уже уничтожили подземный бункер, где погибли высокопоставленные украинские и натовские офицеры. Тела вывозили “летающие морги" на базу Рамштайн. И сейчас мы контролируем эту ситуацию, когда появляется информация, разведка вычисляет местоположение штабов, личного состава и наносится удар», - подытожил военный эксперт.