В преддверии релиза GTA VI пользователи PlayStation Network столкнулись со сбоями в работе сервиса. По данным портала Downdetector, неполадки начались 18 ноября в 21:12 по московскому времени.

Наибольшее число жалоб поступило из Европы. Лидерами по количеству обращений стали Германия, Франция и Нидерланды. Игроки сообщали о проблемах с подключением к серверам, авторизацией в сети и работой видеоигр.

Ранее массовая предварительная загрузка GTA VI также спровоцировала перегрузку сетей у ряда британских интернет‑провайдеров. В частности, компания YouFibre официально признала, что пропускная способность сети оказалась недостаточной на фоне всплеска спроса на загрузку игры.

Ранее 21-летний Арион Куртадж, состоявший в хакерской группировке Lapsus$, признал вину в шантаже компании Rockstar Games и публикации в сети материалов ранней версии GTA VI.