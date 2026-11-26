Почти 69% немецких правоохранителей, опрошенных профсоюзом полиции ФРГ, высказались за запрет использования фейерверков в Новый год, пишет газета Die Zeit , ссылаясь на результаты опроса.

По информации СМИ, около 54% респондентов рассказали об угрозе для жизни из-за пиротехники, возникавшей при проведении операций в Новый год. Сообщается, что около двух сотен полицейских были ранены в подобных ситуациях.

В материале говорится о сборе подписей под открытым письмом министру внутренних дел ФРГ Александру Добриндту с предложением запретить использование пиротехники в Новогоднюю ночь. Известно, что инициативу уже поддержали свыше 1,17 млн человек.

Ранее сообщалось о запрете пиротехники во Франции из-за протестов.