Причастных к отравлению банкнот в ДНР и Белгородской области украинцев можно будет привлечь к ответственности после победы РФ в СВО, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Украинцев, чтобы наказать, нужно победить. А потом можно будет проводить денацификацию и суд над военными преступниками», — сказал Никулин.

Самый эффективный способ борьбы с киевским режимом, на его взгляд, заключается в ликвидации бандеровской верхушки.

«Только после этого у них начнется прояснение. Пока гибнут простые военные, власть это не волнует. Но как только их (верхушку - ред.) начнут хоронить одного за другим, тогда они вернутся к реальности», — добавил эксперт.

Напомним, ранее в Макеевке в ДНР были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Одного из мирных жителей, который поднял купюру, госпитализировали с отравлением. Позже в Белгороде предупредили о подозрительных купюрах, которые могут быть обработаны токсичными химическими веществами.