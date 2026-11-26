Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин показал спецпредставителю Дональду Трампа Джареду Кушнеру архивные документы об участии деда Кушнера в партизанском сопротивлении нацистам. Об этом сам Кушнер рассказал американским СМИ.

В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова объяснила этот жест.

«В протоколе принято оказывать внимание гостям. И если есть какая-то фактура, которую можно использовать для хорошего жеста, подарка, как способа продолжить беседу, то такую информацию готовят. Известно, что у нас любят историю, любят обращаться к ней, хранить её. Очевидно, что гостя ждали и постарались подготовить соответствующую информацию для него, которую, может быть, он и не знал», — сказала она.

По мнению протоколиста, тот факт, что Кушнеру представили архивные документы об истории его семьи, свидетельствует о том, что к встрече готовились на самом высоком уровне.

«Думаю, это был очень дружеский жест, даже, скорее, для подтверждения, что у нас ждут гостей, и мы к этому готовимся. То, что такому нюансу уделили внимание, свидетельствует о качественной подготовке к визиту любых гостей, будь то большой официальный визит с почётным караулом либо приезд представителей США, которые организовывают переговорный процесс. А уж как это читать между строк, это вопрос, скорее, из области дипломатии», — подытожила она.