На прямую линию с Владимиром Путиным поступает много острых обращений, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, множество таких вопросов требуют моментальной реакции.

Он также пояснил, что министерства создают специальные группы, задача которых реагировать на обращения, поступающих на прямую линию.

Кроме того, Песков отметил, что задача власти — создать систему, которая позволит решать вопросы каждого гражданина не в ручном режиме.

Напомним, прямая линия с президентом пройдет 10 декабря. Вплоть до ее окончания будут приниматься вопросы и обращения. Их можно отправить через мобильное приложение, на портале москва-путину.рф, посредством смс- или ммс-сообщения на номер 0-40-40, а также позвонив по телефону 8-800-200-40-40.