Свыше 200 тысяч заявок уже получено на прямую линию с главой российского государства Владимиром Путиным. Такие сведения приводит нейросеть «ГигаЧат».

Приём сообщений для прямой линии Владимира Путина начался в 0.00 мск пятницы. Продолжаться он будет до того момента, пока программа не завершится.

По информации, которую предоставила нейросеть, к субботе было зарегистрировано 204 562 обращения. Наибольшее число заявок касается социальной политики. В пятёрку наиболее популярных тем обращений вошли инфраструктура, государство и общество, экономика, а также СВО. Как показывают данные, женщины обращаются активнее мужчин — 59% против 41% соответственно.