Свыше 200 тысяч заявок уже получено на прямую линию с главой российского государства Владимиром Путиным. Такие сведения приводит нейросеть «ГигаЧат».
Приём сообщений для прямой линии Владимира Путина начался в 0.00 мск пятницы. Продолжаться он будет до того момента, пока программа не завершится.
По информации, которую предоставила нейросеть, к субботе было зарегистрировано 204 562 обращения. Наибольшее число заявок касается социальной политики. В пятёрку наиболее популярных тем обращений вошли инфраструктура, государство и общество, экономика, а также СВО. Как показывают данные, женщины обращаются активнее мужчин — 59% против 41% соответственно.
Передача «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет 10 декабря в 12.00 мск. Вопросы главе государства можно направить несколькими способами: через мобильное приложение, на портале москва-путину.рф, посредством смс- или ммс-сообщения на номер