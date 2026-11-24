Украинский телеканал ТСН собрал истории артистов, которые уехали из Киева или объявили о таких планах. Подробности — на aif.ru.

Кратко о главном

Актёр Назар Заднепровский с семьёй перебрался в Киевскую область. Он объяснил переезд перебоями со светом и водой в столичной квартире.

с семьёй перебрался в Киевскую область. Он объяснил переезд перебоями со светом и водой в столичной квартире. Актриса Алина Блажкевич сообщила, что собирается временно уехать с семьёй на запад Украины из соображений безопасности.

сообщила, что собирается временно уехать с семьёй на запад Украины из соображений безопасности. Актриса и модель Виктория Маремуха переехала с сыном в Португалию. К 2 ноября она уже жила в Лиссабоне.

О некоторых переездах стало известно ещё осенью. Среди причин, которые называли артисты, — обстрелы и перебои с коммунальными услугами. Общих данных о масштабах отъезда ТСН не приводит.

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Кто уже уехал из Киева

Назар Заднепровский рассказал в интервью OBOZ.UA, что его семья перебралась в Ходосовку под Киевом. В столичной квартире, по словам актёра, были перебои со светом и водой. В загородном доме у семьи есть газовый котёл и инвертор. Елена Кравец сообщила о временном переезде с детьми в Ивано-Франковск ещё 2 сентября. По данным ТСН, она сняла там жильё после того, как решила уехать из Киева из-за обстрелов. Виктория Маремуха выбрала Лиссабон. Как сообщал ТСН, на отъезде её сына настаивал его отец. Он считал, что оставаться в Киеве небезопасно из-за обстрелов и отключений электричества.

Частые вопросы и ответы

Переехала ли Алина Блажкевич из Киева?

В обзоре ТСН от 22 ноября речь шла о подготовке к переезду на запад Украины. Сама актриса объяснила решение опасениями за безопасность семьи. ТСН также упомянул регулярные отключения света.

Кто из украинских артистов планирует вернуться в Киев весной?

По данным ТСН, актриса Ирина Сопонару и её муж собираются провести зиму в Черновцах и вернуться в Киев весной.