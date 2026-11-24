На пресс-конференции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани произошел необычный случай: стоявший за его спиной политик на миг закатил глаза. Ролик разлетелся по соцсетям, а конспирологи уже заговорили о рептилоидах и инопланетянах, якобы живущих среди людей.

Необычный эпизод произошел во время выступления градоначальника. Мамдани рассказывал о планах закрытия тюрьмы Райкерс-Айленд, однако в центре внимания неожиданно оказался вовсе не сам мэр и даже не его заявление.

На видео член Ассамблеи штата Нью-Йорк Джордан Дж. Г. Райт на короткое время поднимает глаза вверх так, что кажется, будто они закатываются. Именно этот момент и разошелся по социальным сетям. Хвост всему голова. Рептилоиды и другие — дана классификация пришельцев Подробнее

Теории заговора получили подтверждение?

Интернет быстро предложил собственное объяснение увиденному. Некоторые комментаторы связали движение глаз с популярной конспирологической легендой о рептилоидах — существах, которые якобы умеют принимать человеческий облик и скрываются среди обычных людей.

Пользователи обсуждали, действительно ли с глазами Райта произошло что-то необычное, или эффект возник из-за неудачного кадра, ракурса и короткого движения. Однако никаких доказательств того, что запись показывает нечто сверхъестественное, нет. Вирусный ролик лишь запечатлел мгновение, которое зрители истолковали так, как захотели.

Сам политик отнесся к неожиданной славе с иронией. В комментарии New York Post Райт признался, что сам не понимает, почему его глаза так выглядят на видео. При этом он отверг предположения о своей принадлежности к рептилоидам или инопланетянам и заявил, что он обычный человек. Он предложил судить о нем не по случайному движению глаз, а по работе в законодательном собрании. В частности, Райт напомнил о своем участии в выделении четырех миллионов долларов на создание Центра экологической справедливости в Гарлеме. Так он попытался вернуть обсуждение от фантастических версий к вопросам своей деятельности. «Им просто скучно». Найдено объяснение, почему мы не видим инопланетян Подробнее

Что известно о «рептилоиде»

Джордан Дж. Г. Райт представляет 70-й избирательный округ Манхэттена и состоит в Демократической партии. Ему 32 года. В начале ноября 2026 года политик был переизбран в Ассамблею штата Нью-Йорк: он выиграл праймериз демократов, а на всеобщих выборах соперников у него не оказалось.

Однако все достижения Райта затмил короткий фрагмент со странным движением его глаз.

Несмотря на то, что в случае с Райтом никаких подтверждений конспирологическим версиям не появилось, сторонникам конспирологических теорий ролика длиной в несколько секунд вполне хватило, чтобы обычная пресс-конференция о судьбе городской тюрьмы превратилась в обсуждение «людей-ящеров».

История с Райтом напоминает конспирологические сюжеты, в которых случайный кадр объявляют доказательством тайной жизни знаменитостей. Сторонники теории о рептилоидах утверждают, что среди политиков и звезд якобы скрываются существа, способные принимать человеческий облик. В доказательство они разбирают видео, на которых у человека будто бы меняется форма зрачков или необычно двигаются глаза.

Другая популярная версия — теория о двойниках. Ее приверженцы уверяют, что известных лидеров подменяют актерами или клонами, а затем ищут отличия в мимике и чертах лица. Например, в Сети распространялись утверждения, будто Меланию Трамп на некоторых мероприятиях заменяла другая женщина, а возможно, и не женщина вовсе.