Пользователи южнокорейского интернет-форума The Qoo жестко раскритиковали украинских поклонников K-pop-группы Stray Kids за нападки на участника коллектива Хван Хёнджина из-за его положительного отзыва о повести Федора Достоевского «Белые ночи». Комментаторы обвинили украинце в двойных стандартах, невежестве и попытках навязать корейцам собственное отношение к России.

Поводом для споров стало признание артиста в том, что он прочел «Белые ночи» Достоевского и высоко оценил произведение. После этого в соцсетях появились сообщения украинских пользователей, которые заявили о разочаровании в певце из-за его интереса к русской литературе на фоне конфликта на Украине.

В самой Южной Корее подобные претензии вызвали недоумение и раздражение. На форуме The Qoo, посвященном новостям K-pop, знаменитостям и поп-культуре, ветка об инциденте собрала свыше 71 тысячи просмотров и почти 500 комментариев, в которых пользователи встали на защиту Хван Хёнджина и русской классики.

Комментаторы отметили значимость произведения и предложили критикам самим создать автора мирового уровня. В одном из откликов русскую литературу назвали мировым сокровищем, которое следует беречь, а также выразили резкую неприязнь из-за скандала.

«Русская литература — это сокровище, которое должны беречь люди во всём мире. Какого чёрта вы устраиваете скандал...? Украина вызывает всё больше и больше неприязни, серьёзно» — возмущаются пользователи.

Часть участников обсуждения заявила, что конфликт на Украине не должен затрагивать корейцев, призвав разбираться с ним самостоятельно.