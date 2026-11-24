Тверской суд российской столицы назначил штраф в размере 50 тысяч рублей Нине Хрущевой* — правнучке бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, основанием стало несоблюдение установленного порядка деятельности иностранного агента.

Согласно материалам дела, ее признали виновной в деянии, попадающем под часть 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях России.

В реестр иноагентов Министерство юстиции включило Хрущеву* в марте 2026 года. В ведомстве пояснили, что она публиковала недостоверные сведения о действиях российского руководства, выражала несогласие с проведением СВО и была задействована в подготовке материалов других иноагентов.

Начиная с 1980-х годов Хрущева постоянно находится в Соединенных Штатах. Она получила докторскую степень по философии в Принстоне и работает в Новой школе Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что в отношении Хрущевой* был составлен протокол о нарушении порядка деятельности иноагента.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.