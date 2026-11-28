Юрий Мамаев, племянник Анатолия Кашпировского, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, как проходила транспортировка тела знаменитого психотерапевта из Москвы в Винницу, где он был погребён на Центральном городском кладбище.

По словам собеседника издания, доставку гроба и маршрут контролировали третьи лица из Украины.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергио Монтана, проживающий в США сын Анатолия Кашпировского, выразил сомнение в том, что на Украине в могиле захоронены останки его отца. По его словам, он до сих пор не получил от вдовы психотерапевта Гулизар Чалбашовой ни фотографий, ни видеозаписей с церемонии погребения.

«Похороны дяди были организованы дальними родственниками по Виннице, если говорить о погребении гроба. Доставкой гроба родственники не занимались. Маршрут Внуково — Стамбул (аэропорт Новый) — Варшава (аэропорт Фредерика Шопена) контролировали люди из Киева», — рассказал Мамаев.

Церемония погребения заняла не более получаса, состоялось мероприятие через 13 дней после смерти Кашпировского.

«На похоронах присутствовало 5-6 человек. Не больше. В основном старики. Погребением занималось муниципальное похоронное агентство», — отметил Мамаев.

Специалист в области психотерапии и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москве на 88-м году жизни. По словам Мамаева, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная раком желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг. Болезнь диагностировали около полутора лет назад, но официальные представители долгое время это опровергали.

Кашпировского похоронили на его родине — в Виннице, рядом с могилами его родителей, Михаила и Ядвиги, а также дочери Елены.